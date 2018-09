Qualcuno sostiene che i viola abbiano buttato via il punto di San Siro da polli. Parere legittimo, anche se non lo condividiamo.Ma se di polli viola dobbiamo parlare, soffermiamoci sul dopo-partita quando Giancarlo Antognoni, simbolo storico del calcio a Firenze, è andato a Sky dicendo che per il secondo anno consecutivo era costretto a lamentarsi dopo una partita a San Siro contro l’Inter. E soffermiamoci pure su quanto detto da Pioli sul rigore fischiato per i polpastrelli di Vitor Hugo “che si aprono” (così abbiamo ascoltato in tv). Per Pioli non era mai rigore e per Spalletti era rigore tutta la vita.“Per cortesia, potete montare le immagini del rigore fischiato a Vitor Hugo, diciamo una ventina di secondi per un paio di replay, subito dopo montate le immagini del colpo di anca di Politano a Chiesa in area di rigore, anche in questo caso una ventina di secondi, e infine le immagini del secondo intervento di Asamoah su Chiesa?“.Veniva fuori un filmatino educativo assai. Davanti a quella ricostruzione, ogni parola sarebbe stata superflua. A San Siro la Fiorentina ha perso per colpa di Mazzoleni e Irrati.