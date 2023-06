André Hechelmann è il nuovo ds dello Schalke 04, appena retrocesso in Zweite Bundesliga: "Prima di tutto, vorrei ringraziare il consiglio e il consiglio di sorveglianza per la fiducia che hanno riposto in me - ha detto Hechelmann ai canali ufficiali del club -. Mi avvicino al mio nuovo ruolo con un piano chiaro, un piano su due fronti: nel breve termine vogliamo affrontare la promozione in Bundesliga, stiamo lavorando da qualche mese alle decisioni necessarie e ora le stiamo mettendo in atto".