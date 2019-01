Altri guai per Amine Harit, fantasista marocchino dello Schalke 04: il classe '97 è stato escluso dal ritiro invernale per le troppe le serate al casinò. Per questo motivo la società tedesca sta seriamente pensando di cederlo, nonostante un contratto in scadenza nel giugno del 2021: la base d'asta è 25 milioni di euro.



LE MOTIVAZIONI - Protagonista in negativo anche in passato a causa di una condanna a 4 mesi per omicidio stradale a Marrakech, è stato escluso dal ritiro invernale della squadra che si sta svolgendo a Benindorm, in Spagna. Il motivo è ufficialmente una lesione muscolare, ma realmente a causa dell'eccessiva frequentazione dei casinò tedeschi: ne è una dimostrazione la circostanza che altri giocatori infortunati non hanno comunque lasciato la località iberica. Harit, prima della partenza per il ritiro, avrebbe promesso di smetterla e di autosospendersi dalla frequentazione: la società però non sembra avergli creduto e per il momento lo ha rispedito a casa.