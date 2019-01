weekend calcistico tornano gli impegni delle nostre squadre in Coppa Italia e dei più importanti tornei europei. E con le prime gare del nuovo anno in programma torna anche il consueto appuntamento con la Schedina di CM. Dalla redazione di

, Alessandro Di Gioia e Angelo Taglieri vi consigliano alcune partite su cui puntare nel fine settimana. Due schedine, una per il sabato e una per la domenica, sfogliando la margherita delle quote più accattivanti. Ecco i nostri consigli:

Sampdoria-Milan 1 (2,75)

Bologna-Juve Under 2,5 (1,97)

West Ham-Arsenal X (3,75)

​​Chelsea-Newcastle Gol (2,30)

Nizza-Bordeaux 1 (2,14)

Villarreal-Getafe 1 (2,10)

Con 5 euro si vincono 1.151 euro

.





Ecco invece le scelte di Alessandro per la domenica:​ Torino-Fiorentina 2 (2.90)

Marsiglia-Monaco X (4.17)

Dijon-Montpellier 2 (2.25)

Nantes-Rennes 1 (2.56)

Tottenham-Manchester United X (3.53)

Everton-Bournemouth 1 (1.73) Con 5 euro si vincono 2126.90 euro.





Invitiamo i lettori di Calciomercato.com a dire la loro, con i loro pronostici, le loro schedine, nella sezione commenti. Alessandro Di Gioia sarà lieto di rispondervi.

e il Boxing Day, dopo l'inizio del 2019 privo di partite, con l'arrivo del