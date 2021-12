Messo da parte il turno infrasettimanale, è già tempo di studiare nuove quote perché si riparte subito con i campionati. Le squadre tornano in campo e qui su Calciomercato.com torna il consueto appuntamento del week end calcistico con la Schedina di CM: i nostri suggerimenti per le giocate del fine settimana con le migliori quote dei nostri campionati e dei più importanti tornei europei.



Dalla redazione di Calciomercato.com, Andrea Sereni e Francesco Guerrieri vi consigliano alcune partite su cui puntare. Due schedine, sfogliando la margherita delle quote più accattivanti. Ecco i nostri consigli.





Si parte con la puntata di Francesco per il sabato:



Napoli-Atalanta OVER a 1.60

West Ham-Chelsea 2 a 1.78

Roma-Inter X a 3.65

Borussia Dortmund-Bayern Monaco OVER 3,5 a 1.75

Milan-Salernitana 1h a 1.50



Con cinque euro se ne vincono 140, 53





Ecco invece le scelte di Andrea per la domenica:



Sampdoria-Lazio 2 a 2,15

Bologna-Fiorentina 2 a 2,65

Juventus-Genoa 1+ NO GOL a 1,90

Tottenham-Norwich 1-1 (parziale-finale) a 2,05

Celta Vigo-Valencia X a 3,35



Con 5 euro se ne vincono 382,86 euro