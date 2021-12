Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista dell'Inter, Gigi Di Biagio, ha elogiato le doti dell'attaccante del Sassuolo, Gianluca Scamacca, da tempo seguito dal club nerazzurro.



"Ritengo Scamacca fortissimo. E lo penso da tempo. Credevo in lui al punto da convocarlo molto presto in Under 21. Può diventare un centravanti di grandissimo livello. Ha la tecnica di un giocatore alto 1,75 e la fisicità di un giocatore alto 1,95, come è lui. E poi è completo: destro, sinistro, testa, attacca la profondità ma gioca anche di sponda per i compagni. Perché non ha ancora fatto il salto di qualità definitivo? Non lo so, anche perché non lo vivo nel quotidiano. Però so che è un bravo ragazzo e un professionista esemplare, quindi è solo questione di tempo. A chi somiglia? Al primo Ibra, quello dell’Ajax. Se deve cercare una giocata, Gianluca non si fa problemi: la cerca sapendo di riuscire a eseguirla".