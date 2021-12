Dopo la parentesi per le coppe nazionali si riapre il sipario dei campionati. Tanti big match in programma, ma occhio alle sorprese che sono dietro l'angolo. Noi cercheremo di scovarle e suggerirvele qui, nella nostra Schedina di CM: il consueto appuntamento del weekend calcistico con le migliori quote dei nostri campionati e dei più importanti tornei europei.



Dalla redazione di Calciomercato.com, Andrea Sereni e Francesco Guerrieri vi consigliano alcune partite su cui puntare nel fine settimana. Due schedine, sfogliando la margherita delle quote più accattivanti. Ecco i nostri consigli:



Si parte con la puntata di Andrea per il sabato:



Bologna-Juventus 2 a 1,90

Atalanta-Roma 1+GOL a 2,85

Cosenza-Pisa 2 a 2,25

Hertha Berlino-Borussia Dortmund 2 a 1,60

Siviglia-Atletico Madrid 1X + GOL a 2,65



Con 5 euro se ne vincono 266,04





Ecco invece le scelte di Francesco per la domenica:



Friburgo-Bayer Leverkusen 2 a 2,50

Torino-Verona OVER 1.5 a 1,25

Athletic Bilbao-Betis Siviglia 1 a 2,20

Sampdoria-Venezia X a 3,80

Milan-Napoli GOAL a 1,62



Con 5 euro se ne vincono 217,96