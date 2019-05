La tre giorni europea ha regalato come sempre grandi emozioni e non poche sorprese con le semifinali di Champions ed Europa League, ma con il weekend tornano anche i più importanti campionati europei e con le gare in programma arriva anche l'immancabile Schedina di CM, il consueto appuntamento del weekend con le migliori quote su cui puntare nei nostri campionati e in quelli dei tornei più importanti d'Europa.



Dalla redazione di Calciomercato.com , Alessandro Di Gioia e Angelo Taglieri vi consigliano alcune partite su cui puntare nel fine settimana. Due schedine, una per il sabato e una per la domenica, sfogliando la margherita delle quote più accattivanti. Ecco i nostri consigli nel nostro video.



Invitiamo i lettori di Calciomercato.com a dire la loro, con i loro pronostici, le loro schedine, nella sezione commenti. Angelo Taglieri e Alessandro Di Gioia saranno lieti di rispondervi.