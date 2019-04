Il centrocampista del Chievo ed ex-Inter, Ezequiel Schelotto non ha mai smesso di pensare a dove sarebbe potuto arrivare con la maglia nerazzurra. Parlando a gianlucadimarzio.com il Galgo ha raccontato: "Era la mia grande occasione, ma con l’arrivo di Mazzarri non sono stato più considerato. Non chiedevo una maglia da titolare ma almeno una possibilità per giocarmela e non ho avuto nessuna spiegazione”.