Patrik Schick dopo il flop a Roma è diventata una stella della Bundesliga. Lo è stato con la maglia del Lipsia in prestito ma lo è soprattutto ora col Bayer Leverkusen. L'attaccante ceco, che con la Roma ha segnato 8 gol in 58 partite, in questa stagione è arrivato già alla bellezza di 16 reti in 14 presenze in campionato. Ora in tanti lo vogliono. Secondo il 'Mirror', infatti, il West Ham lo ha individuato come il grande rinforzo di gennaio da affiancare ad Antonio per fare un altro salto di qualità. Il Bayer Leverkusen però non sarebbe intenzionato a scendere sotto i 40 milioni di sterline (47 milioni di euro). Un'eventuale operazione interesserebbe da vicino anche la Roma, che conserva una percentuale sulla rivendita. Precisamente il 10% della cifra eccedente i 26,5 milioni di euro, quelli pagati dai tedeschi per il bomber classe '96. Questo significa che, in caso di cessione per 47 milioni, nelle casse giallorosse ne finirebbero circa 2.