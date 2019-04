Sogni, desideri, tentativi fino all'ultimo. Eppure il feeling tra Patrik Schick e la Roma stenta ancora a decollare dopo due anni di esperimenti pur di proteggere l'attaccante ceco: l'operazione per portarlo nella Capitale dalla Sampdoria era stata tra le più onerose della storia del club giallorosso, Schick però non ha lasciato il segno con la gestione Di Francesco e sta faticando anche con quel Claudio Ranieri che aveva iniziato a coccolarlo appena subentrato alla guida della Roma. Insomma, Patrik sembra a fine corsa e a luglio non è esclusa una sua cessione. Anzi, l'ipotesi si sta facendo strada ai piani alti del club giallorosso. LA DECISIONE - Una volta terminato il campionato, la Roma avrà con ogni probabilità un nuovo direttore sportivo, di certo una struttura societaria ritoccata e un nuovo allenatore con cui pianificare la prossima stagione: essere o meno in Champions League sarà determinate per i programmi giallorossi, ma con tutte queste figure si deciderà se procedere o meno alla cessione di Schick. Le prime sensazioni arrivate all'entourage da pochi giorni sono di una Roma aperta ad ascoltare offerte e valutarne anche l'addio a titolo definitivo. Nessun prestito dunque, Schick potrebbe salutare per sempre con i primi sondaggi arrivati dalla Bundesliga, Lipsia sì ma non solo. La Roma deciderà presto ed è orientata verso una cessione, il nuovo allenatore avrà l'ultima parola, Patrik però sa già che c'è la probabilità di lasciare la Capitale da luglio. Per due annate fin qui molto deludenti, aspettando il riscatto.