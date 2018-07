Un mercato iniziato con largo anticipo per consentire a Eusebio Di Francesco di lavorare da subito su un'idea di Roma ancora più competitiva rispetto a quella della scorsa stagione, ma in casa giallorossa ci sono diversi giocatori in cerca di riscatto, desiderosi di dimostrate di valere l'investimento fatto nei loro confronti. Un ragionamento valido soprattutto per Patrik Schick, il colpo più oneroso della storia della Roma, uno che ha iniziato nella maniera migliore il ritiro lasciando da subito il segno con una tripletta nella prima amichevole stagionale contro il Latina.



VICE DZEKO - Pesano ancora molto i 40 milioni di euro messi complessivamente sul piatto per l'attaccante classe '96 ceco proveniente dalla Sampdoria, protagonista di una prima annata all'insegna delle difficoltà e per questo fortemente determinato a ritagliarsi uno spazio significativo nella Roma del futuro. Anche gli equivoci tattici della passata stagione sembrano essere alle spalle, perchè Di Francesco, che ha avuto in dote dal direttore sportivo un esterno offensivo nuovo di zecca come Kluivert e che confida di averne un altro prima della fine del mercato, ha la seria intenzione di utilizzarlo nella posizione che meglio valorizza le sue qualità, ossia da centravanti alternativo a Dzeko.



VOGLIA DI GOL - Con caratteristiche differenti, partendo da più lontano e con un'occupazione diversa dell'area della rigore, Schick offre delle varianti interessanti dal punto di vista dello sviluppo del gioco, favorendo maggiormente rispetto al bosniaco i tagli degli esterni e gli inserimenti dei centrocampisti. Ma al ceco il suo allenatore chiede anche e soprattutto quella cattiveria, quella fame di gol fondamentale per fare la differenza in una grande squadra, necessari per consacrarsi come giocatore e passare dallo status di promessa a certezza. In un mercato partito con largo anticipo, anche la riscoperta di Schick può essere considerato un nuovo acquisto per la Roma.