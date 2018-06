Il suo nome evoca sempre dolci ricordi in tempo di Mondiali. Totò Schillaci, ex attaccante della Juventus e della Nazionale, è stato intervistato da Tuttosport sui temi del mercato bianconero e ha espresso il suo parere sull'ipotesi di partenza di Gonzalo Higuain. "Io terrei il Pipita e punterei dritto su Milinkovic-Savic", le parole del siciliano. "Fossi nella Juve in attacco rimarrei così - la sua analisi - i colpi li farei a centrocampo e in difesa, anche se un colpo come Morata può starci perché i club investono sempre molto nel reparto offensivo".



(foto da Mediagol)