C'è chi ha smesso, c'è chi gioca ai massimi livelli e chi è esploso addirittura dopo quella straordinaria annata. C'è chi ancora corre e segna per le Foxes. Dopo l'ufficialità del trasferimento di Schmeichel al Nizza, però, sono solo in tre i superstiti del magico trionfo del Leicester in Premier League nel 2015-16, guidati da uno strepitoso Claudio Ranieri.



Sfoglia la nostra gallery per scoprire chi sono, e che fine hanno fatto gli altri!