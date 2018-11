Paul Scholes e Owen Hargreaves, leggende ex Manchester United, hanno commentato ai microfoni di BT Sport la prestazione di Szczesny: “Non ha fatto bene il suo lavoro, è il loro punto debole. Avrebbe potuto uscire, ma è stato indeciso. Ha faticato per cinque anni all’Arsenal e non mi sembra che sia migliorato”, ha detto Scholes. Poi anche Hargreaves ha rincarato la dose, avvertendo la Juve: "Chi ha mai vinto la Champions senza un portiere di livello mondiale? Questa squadra si è preparata per vincere la Champions League e le persone dietro le quinte staranno pensando di aver perso delle chances, ora che Buffon se ne è andato”, ha concluso.