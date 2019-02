Paul Scholes bacchetta Pogba. L'ex centrocampista è stato intervistato dal Sun a cui ha parlato del cambiamento di rendimento da Mourinho a Solskjaer: "Aveva perso il totale rispetto per il manager, con il quale anche io non ho mai condiviso le idee. Ora sta giocando usando bene la testa e le grandi qualità che ha. Nelle ultime otto-dieci partite si è visto che giocatore è e che giocatore può essere. Per la prima parte di questa stagione e probabilmente anche l’anno scorso ha giocato solo per se stesso. Sono stato uno dei suoi più grandi critici e odiavo farlo, ma il motivo per cui lo stavo facendo è perché ho giocato al fianco del ragazzo. Conosco che giocatore è. Ho visto nel corso degli anni che talento è questo giocatore. Quello che ha fatto Solskjaer non è facile. Lo ha messo nelle condizioni di fare bene. Non sono sicuro che Allegri alla Juventus avrebbe avuto quel tipo di atteggiamento con lui”.