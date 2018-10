Paul Scholes, leggenda del Manchester United, ha parlato sulle reti inglesi dopo la sconfitta dei Red Devils contro i bianconeri: "Questa Juve sembra capace di vincere la Champions. Mourinho? Non lo caccerei, ha l'esperienza per rimettere a posto le cose. Nelle ultime due settimane è stato diverso, il suo atteggiamento verso i giocatori è migliorato. La Juve è di un livello superiore, tecnicamente e tatticamente, è semplicemente un gradino sopra lo United. Il Manchester dovrà crescere tantissimo per colmare questo gap".