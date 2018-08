Michael Schumacher cambia residenza. Il tedesco, sette volte campione del mondo di Formula 1, lascia la Svizzera e la città di Gland per trasferirsi in compagnia della sua famiglia ad Andratx, cittadina a due passi da Palma de Maiorca. Schumacher si stabilirà in una villa appartenuta in passato a Florentino Perez, presidente del Real Madrid.



LA CONFERMA - Il sindaco di Andratx ha confermato la notizia, lanciata qualche giorno fa dalla rivista svizzera L'Illustre: "Posso confermare ufficialmente che Michael Schumacher verrà a stabilirsi nella nostra città e che tutto è stato preparato per riceverlo". Si tratta di una villa di circa 3000 mq con giardino e due piscine e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe costata circa 30 milioni di euro. Una nuova residenza per Schumacher, che continua la riabilitazione dopo l'incidente nel 2013 sulle Alpi francesi.