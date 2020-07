. Attimo di pausa sospesa, nella voce di Stefano Bizzotto, che sta raccontando la finale Mondiale. Il tedesco sembra in un vicolo cieco, chiuso, sulla sinistra, da. Poi trova lo spiraglio giusto. E Bizzotto ritrova la voce, con una tonalità più alta, riprendendo da dove si era fermato:, l'allora 24enne per l'allora 22enne, pronti a prendersi ile ilè arrivato, pochi minuti dopo, col triplice fischio finale disotto il cielo di Rio de Janeiro;, invece, si è perso.Difficile da spiegare, ma se si vogliono fare esempi concreti non si possono non nominare i due tedeschi. André, protagonista nel, diventato grande al, nelsi ritrova al, pagato più di 20 milioni di euro. E un anno dopo è sul tetto del mondo. E, nel 2011 è già campione di Germania, nel, nel 2013 perde dagli spalti la finale die contro il, che nel frattempo aveva annunciato il suo acquisto, pagando la clausola da 37 milioni, il 23 aprile di quell'anno. Ah, e un anno dopo è in cima al mondo.Perdersi per strada: quello che doveva essere il salto definitivo per l'élite del calcio mondiale si è rivelato un salto nel vuoto. Uno di quelli che si vede nei film, quando si rimane bloccati in una qualche dimensione imprecisata senza mai trovare una base sulla quale atterrare; una continua ricerca di se stessi, incastrati tra un grandioso giovane passato e un presente critico e che non concede sbagli., il più grande dei due, ha da poco trovato la sua pista d'atterraggio e la sua: si è ritirato. Asi è ritirato. Dopo il Mondiale c'è stato il ritorno in Germania, al, dove vince Coppa di Germania e Supercoppa tedesca, poi il, poi il, poi lo. Un saliscendi che ha scombussolato il classe '90, che pochi giorni fa ha annunciato ufficialmente il suo addio al calcio, nonostante avesse ancora mercato, compreso un timido interesse del: "​L'idea stava maturando dentro di me da molto tempo e alla fine ho deciso, i momenti difficili erano sempre di più e quelli felici sempre meno.. Applausi, per l'onestà.Se Schurrle ha detto stop,Tornato all'ovile nel, non ha mai ritrovato l'antico splendore. E ora, a 28 anni, sembra già un ex, quello che proprio non vuole essere. Proposto al, cercato dalla, che ha dovuto fare i conti con problemi legati al(in sostanza non riusciva a bruciare i grassi e a dare la giusta energia ai muscoli, un disturbo legato alla creatin-chinasi che ha il compito di liberare proprio energia nel corpo) e conseguenti problemi muscolari,. Vuole un'ultima chance. Per questo sta ponderando bene cosa fare, per questo sembra non voler dire basta, per questo non ha ancora finito il suo viaggio,. Come al 113esimo minuto della finale Mondiale, in quelli che, di fatto, sono i tempi supplementari della sua carriera. E chissà che Schurrle, con la sua scelta, non possa fornire, ancora una volta, un altro assist decisivo al suo vecchio compagno, spronandolo a tirare fuori il meglio di sé.@AngeTaglieri88