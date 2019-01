Intervistato da Die Welt, l'ex allenatore del Real Madrid Bernd Schuster ha svelato un retroscena sul mancato approdo di Joachim Low sulla panchina dei blancos dopo l'esonero di Lopetegui: "Ero sorpreso dalla scelta di rinunciare a Low per puntare su Solari e, quando l'ho detto a Florentino Perez, mi ha guardato stupito, come se lo avessi scoperto... Joachim ha adatto molti aspetti del calcio spagnolo al suo gioco, so che ha parlato più volte con del Bosque. E in futuro? Quando Perez si mette in testa qualcosa, la porta fino in fondo".