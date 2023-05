Ancora incroci Milano-Torino. Perr Schuurs, difensore olandese classe 1999 del Toro ed ex Ajax, è stato "pizzicato" a San Siro insieme al procuratore, a vedere la partita di Champions League, il derby tra Inter e Milan.



LE PAROLE - Il 23enne, indicato come obiettivo nerazzurro per sostituire Milan Skriniar, diretto al PSG, ha risposto alle domande sul suo futuro: "Se rimarrò al Torino almeno per un’altra stagione? Non lo so, vedremo. Sono andato a Milano solo per guardare la partita, non per incontrare uno dei club. Il mio focus in questo momento è sul Torino, è su queste ultime tre partite, importanti per noi, ma pure per me".



PREZZO ELEVATO - Ad oggi si può parlare solo di interesse da parte dei milanesi, ma nessuna trattativa: tra Inter e Torino ci sono dei discorsi aperti, tra cui Lazaro, ma il prezzo fissato da Urbano Cairo, di circa 30 milioni di euro, è ritenuto troppo alto dai vertici nerazzurri.