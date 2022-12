"L'Inter è il mio rimpianto più grande". Parola di Bastian Schweinsteiger. L'ex centrocampista del Bayern Monaco ha parlato a Rai Sport e ha svelato di essere stato vicinissimo al trasferimento in nerazzurro: "Nel 2008 sono stato a un passo dal trasferirmi all'Inter. A Milano era appena arrivato José Mourinho, al Bayern c'era Klinsmann che voleva a tutti i costi il bielorusso dello Stoccarda Hleb. Giocava nel mio ruolo, così io avrei potuto cercarmi un'altra squadra. Mourinho aveva fiutato l'affare, mancava solo la firma".



LA SVOLTA - Poi cos'è successo? Schweinsteiger spiega: "Si è inserito il Barcellona e Hleb è finito in Spagna. A quel punto il Bayern non mi ha più lasciato partire, così alla fine l'Inter ha preso Quaresma e il brasiliano Mancini. Per me, grande fan della Serie A, è il rimpianto più grande. In qualche modo ho provato a rifarmi: in Italia mi sono sposato e in Italia vengo per turismo ogni volta che posso. Mi raccomando, niente scherzi, adesso aspetto la vostra nazionale agli Europei in Germania".