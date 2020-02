In dieci uomini per l'espulsione di Paulo Diaz al quarto d'ora, il River Plate batte 2-0 il Cordoba con i gol di Rafael Borre e Ignacio Scocco. Confermandosi primo in classifica nel campionato argentino con tre punti di vantaggio sul Boca Juniors, che espugna il campo del Talleres grazie alle reti di Sebastian Villa e Carlos Tevez.