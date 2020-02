Una scolaresca bulgara, precisamente di Kavarna, è bloccata a 20 chilometri da Milano, insieme a 4 insegnanti, e a causa delle restrizioni per l’emergenza coronavirus non riusciva a tornare a casa. Per questo motivo il Ludogorets, a Milano per sfidare l’Inter in Europa League, si è detto pronto a riportarli in patria dopo la partita. Lo ha affermato il primo ministro bulgaro Boyko Borisov, il quale, però, ha precisato anche che per i ragazzi è stato preparato uno speciale Airbus, che saranno fatti sbarcare nella notte Varna , per poi sottoporli al regime di quarantena a Kavarna.