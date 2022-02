Spesso non conta quanto tempo passi con una persona ma l'intensità del rapporto che instauri con essa. La storia tra l'ex ct del Portogallo Felipe Scolari e Cristiano Ronaldo rientra sicuramente in questa casistica.



Lo ricorda lo stesso allenatore in un'intervista al Daily Mail - È un ragazzo fantastico. L'ho visto allo Sporting nel 2003 e oggi ha anche più passione di quanto non ne avesse all'inizio della sua carriera. È una grande persona'.



Momenti belli vissuti insieme in nazionale ma anche alcuni delicati e profondi quando ha dovuto comunicare al giocatore la morte del padre: ''È stato molto difficile. È stato il momento che ha creato un legame tra di noi, un legame che supera il rapporto allenatore-atleta. Quando ci è giunta la notizia, prima della partita contro la Russia, nessuno sapeva come dirglielo e nessuno voleva farlo. Così ho detto loro che l'avrei fatto perché sapevo com'era perdere un genitore: il mio l'avevo perso qualche anno prima. È stato molto triste, ma è il tipo di momento che ci unisce come amici".



Ed infine sulla forza interiore del ragazzo: ''Mi ha detto che non avrebbe potuto fare niente per suo padre così decise di giocare il giorno successivo facendo partita meravigliosa ed è tornato in Portogallo''.