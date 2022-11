Prima scommessa e prima vincita per un quarantasettenne novarese che, all’indomani della sua registrazione sul sito, ha indovinato due pronostici di Argentina-Arabia Saudita, prima vera sorpresa del mondiale in Qatar: è stato in grado di pronosticare l’1 del primo tempo e il finale di una gara sbloccata da Messi su rigore ma ribaltata nella ripresa dai gol di Al-Shehri al 48° e Al-Dossari cinque minuti dopo. La quota della scommessa era di 350 volte la posta che, moltiplicata per i dieci euro della puntata, ha fatto vincere al neo-utente della bandiera delle scommesse ben 3.500 euro.