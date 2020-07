Il Benevento va a caccia di record storici dopo una cavalcata esaltante, il Crotone punta a rendere più solido il secondo posto, che vale la promozione diretta: il match di domani sera allo Scida è quanto di meglio possa offrire quest’anno il campionato di Serie B. All’andata, il Benevento sul proprio terreno andò in vantaggio dopo undici minuti su rigore e sigillò nel finale il successo con il 2-0. Stavolta, però, la situazione di partenza è molto diversa: secondo gli analisti, la squadra di Pippo Inzaghi potrebbe risentire del clima di festa per il ritorno in serie A e presentarsi in campo senza la solita determinazione. Così, riferisce Agipronews, il Crotone è dato nettamente favorito, a 1,75, mentre il pareggio vale 3,50 e il «2» campano si impenna fino a 4,90. Se il Benevento sarà invece all’altezza di se stesso, sarà difficile fargli gol, visto che in tutto il campionato ne ha incassati soltanto 15: potrebbe addirittura uscirne uno 0-0, come avvenuto nell’ultima trasferta, a Empoli. Un risultato dato a 10,50. Indecisi gli analisti sulla scelta Under-Over, offerti rispettivamente a 1,85 e 1,90. Stretta anche la forbice Goal-No Goal (1,77-1,97).