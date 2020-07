, al lento avvicinamento del Napoli alla sfida di Champions League contro un Barcellona in aperta crisi, finodi Pioli. Di questo e di altro abbiamo discusso con"Credo che ci siano problemi seri tra Conte e l’Inter. Conte non fa mai nessun tipo di autocritica. Forse pensa di non averne bisogno. Invece ha fatto critiche alla società, anche contro Marotta"."Mi sembra una questione di poco conto. Quando dice: «Quando si fanno i calendari l’Inter non c’è», ecco, questa è una critica gratuita a Marotta. Anche perché Marotta in Lega c’è sempre e diciamo che un certo peso ce l’ha. Credo che a Conte la situazione stia sfuggendo di mano"."Mi aspetto che intervenga Zhang. Non può più aspettare. Deve farsi sentire, soprattutto in un momento come questo in cui Conte incrina certi equilibri"."Sì, mi sembra che stia esagerando. Deve anche riflettere su quello che ha fatto negli ultimi anni. Il secondo anno al Chelsea è stato esonerato, poi è stato fermo un anno a casa pagato dagli inglesi e ora sta facendo così con l’Inter. Non c’è traccia del Conte che conoscevamo in questa Inter"."E’ giusto che faccia così. Un dirigente non può mettersi a litigare col proprio allenatore. Ripeto: deve essere la società a farsi sentire, ma nemmeno in forma pubblica. Deve farlo, poi toccherà a noi osservatori esterni valutarne le conseguenze"."Sì, e Conte non fa nulla per nasconderlo. L’ha sempre utilizzato da titolare in partite di seconda fascia. Lo considera un attaccante che non segna e una mezzala che non corre. Non se ne fa niente. Credo che le responsabilità vadano divise tra tutti, società, allenatore e giocatore; ma è chiaro che Conte l’ha bocciato"."E’ sfavorito, certo, ma la partita è più aperta di quello che sembra. Io credo che al Camp Nou di riffa o di raffa il Barcellona un gol lo segni, il Napoli deve essere bravo a stare sempre in partita. Queste sono le partite di Gattuso. Con il 4-4-1-1 o con il 4-5-1 può tenere le linee strette e concedere pochi tiri agli avversari. Poi dovrà affidarsi a Mertens. Ma occhio, perché il Barcellona è in crisi"."La classifica dà sempre sentenze giuste, io mi fido. Ad inizio campionato mi aveva impressionato molto il Lecce perché giocava davvero bene, ma ho visto le ultime due partite e la squadra si è un po’ persa. Ha una striscia negativa che la penalizza"."E’ lui la vera sorpresa e ti dico che pur conoscendolo bene e avendolo seguito molto alla Lazio e alla Fiorentina, non lo pensavo capace di inventarsi un nuovo Milan. Ha imposto Saelemaekers, ha dato un nuovo ruolo a Kessie e ha rigenerato Calhanoglu. Bravo, bravo davvero. E’ diventato l’allenatore di una squadra importante, dalla ripresa ad oggi è stato praticamente perfetto".