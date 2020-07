C'è un'aria di mistero attorno alla trattativa che vedrebbepresto indossare la maglia del. Con l'arrivo del nuovo agente c'è stata un evidente rallentamento, ma non una chiusura al trasferimento. Intantogiornalista e amico di, ha parlato ai microfoni di- "Se Victor abbia voglia di approdare al Napoli? Assolutamente sì,È stato lì già due volte, è rimasto folgorato dalla città, dal progetto del club, da tutto quelle che la realtà partenopea ha da offrire. Ha letto tutti i messaggi che i tifosi napoletani gli hanno scritto in questo periodo, è rimasto impressionato e non vede l'ora di diventare un nuovo calciatore del Napoli".- "Non ha mai rifiutato gli azzurri.Ha accettato l'idea di unirsi a loro e vestire l'azzurro, e adesso sono tutti al lavoro per sbrigare le ultime scartoffie, così da poter ufficializzare Victor come nuovo giocatore del Napoli".E - "Questa è una bella domanda, è la prima volta che si fa chiarezza su cosa sia esattamente successo a Roma, nell'ultima settimana. In pratica,nella capitale.però, strada facendo verso la clinica,così la polizia e lo staff di Villa Stuart hanno dovuto allontanare i giornalisti,loroDopo il suo rientro in Francia, ho saputo della situazione e ho deciso di renderla nota. Era davvero un gran segreto. Per questo motivo non ci sono foto delle sue visite mediche, ma questa è l'informazione che ci è stata data e poi girata al resto della stampa".Non posso dire, adesso, con sicurezza se realmente domani sarà il giorno della chiusura dell'operazione, ma per certo avverrà nell'arco di questa settimana. Victor verrà annunciato dal Napoli e diventerà il calciatore africano più pagato della storia".- "Victor mi ha confessato di essere molto felice di come la situazione si sta risolvendo. Anche perché, sin dal principio, c'erano stati problemi con il primo agente, che aveva chiuso un accordo che non convinceva Victor. E poi, il primo agente non gli aveva detto nulla del Napoli, tanto è vero che quando Victor giunse in Italia per visitare la città, lui invece lo aveva accompagnato per firmare già il contratto gli azzurri. Quello fu l'inizio dei problemi ed il perché ci disse che aveva inizialmente rifiutato il Napoli. Dopo aver licenziato il vecchio agente, però, preso uno nuovo e rimodulato la proposta contrattuale dalle basi, Victor è tornato sereno. Mi ha detto: