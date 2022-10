«Ho visto una maggiore voglia di velocità. E’ stata una Juventus più brillante, contrapposta a una squadra incomprensibile come il Bologna. Bisogna dare atto alla Juve che ha recuperato tre titolari, Alex Sandro, Locatelli e soprattutto Rabiot. E questo ha portato una voglia di velocità».«Ha un vantaggio enorme. Sa giocare a calcio. E’ preziosissimo. E sta riportando dentro le partite Kostic, che prima era poco utile».«Bene, soprattutto grazie a Milik. Può fare la seconda punta, l’ha fatta spesso a Napoli e anche in Nazionale con Lewandowski. Con loro insieme c’è una squadra accesa».«Quando una squadra gioca male il primo responsabile è l’allenatore. La scarsa comprensione del gioco della gente porta a gettare la croce addosso ad Handanovic. Ma dov’era Bastoni quando Dybala ha calciato? Che ci faceva al centro? E poi c’è un altro problema non risolto».«Dove è stato Dumfries per tutta la partita? Dumfries ha un compito: sfondare e guadagnare trenta metri di campo. Non lo fa mai, o meglio: non lo fa più. E l’Inter è entrata in crisi. Barella non c’è. Il gol di Dybala - col pallone perso a favore di Spinazzola - è anche colpa sua. A me sembra che i giocatori non facciano niente per uscire dalla crisi. Stiamo dando una valanga di alibi ai giocatori. L’Inter gioca male, questa è la verità. E la somma degli individui che giocano male fa una squadra brutta».«In un campionato di questo livello può succedere qualsiasi cosa. Se Zaccagni e Milinkovic-Savic fanno una stagione strepitosa, sei già molto avanti col lavoro».«Bastano un paio di giocatori. E il Milan ha il più grande esterno del mondo. E questo pesa moltissimo. Leao è inquietante per la sua eccezionalità. Sembra indifferente a tutto, ma poi parte e non lo prendi mai. E fa delle cose straordinarie, mai viste: godiamocelo».