"Aritmeticamente no, non è ancora fuori. Ma il fatto è che la Juve non migliora mai. A San Siro l'altra sera è entrata in campo con due mediani come Bernardeschi e McKennie che non passavano mai la metà campo, era una formazione sbagliata"."Beh, quando metti Dybala e Chiesa è chiaro che giochi meglio e sei più pericoloso. Ma il problema è che sotto di 1-0, esce Bernardeschi ed entra Bentancur. Significa che il primo a fidarsi poco della sua squadra è proprio Allegri"."Appunto, che ci fanno?"."Conte una partita così non l’avrebbe pareggiata"."E non mi è piaciuto come alla fine abbia dato la colpa all'arbitro. Tu non puoi incolpare l’arbitro, tu prendi Dumfries e gli dici che ha sbagliato di brutto, altro che"."Ancora incompleta, imperfetta; i punti persi cominciano ad essere tanti. E’ una squadra che prende gol da 8 partite consecutive, ed è un grosso problema. E’ una squadra a cui mancano gli strappi di Hakimi e Lukaku. L'anno scorso era Hakimi a portare avanti il pallone, ma oggi chi è? E meno male che Dzeko ha fatto 7 gol nelle prime 9 giornate"."Sì, non c'è una squadra più brava delle altre. E non possiamo pretendere nulla di più da queste squadre. Il Napoli poteva perdere contro la Roma, così come era successo contro il Torino. La Juve di sempre non c’è. E poi non c’è un solo allenatore che sappia come si vince lo scudetto. Certo, Sarri l'ha vinto, ma la Lazio è fuori dai giochi, non ha spessore per lottare per lo scudetto. Gli altri - da Spalletti a Pioli, da Inzaghi a Gasperini - lo scudetto non l'hanno mai vinto e - a parte Spalletti - non vi ci sono nemmeno avvicinati"."Credo stia facendo grandi errori. Non puoi mandare cinque giocatori in tribuna e metterli - letteralmente - in mutande davanti a 55.000 e passa spettatori, come è successo domenica sera all'Olimpico. Hai perso in Norvegia, il primo responsabile sei tu. E allora meglio sarebbe stato se in tribuna ci fosse andato lui, per dare l'esempio e fare un gesto davvero provocatorio"."Ricordati che gli autogol si prendono sempre nella confusione, sono sinonimo di disordine ed entropia. La differenza la fa l’abitudine all’ordine. Quello di quest'anno è un campionato imperfetto. Il Milan si è affacciato tre volte in Champions e ha preso tre schiaffi, il Napoli fa l'Europa League, l'Inter ha 4 punti in 3 partite. E parliamo delle prime tre in classifica. E’ un campionato più povero ma certamente più spettacolare: non c'è una squadra completa".