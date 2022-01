«E’ talmente povero e già strutturato che non penso ci siano grandi sorprese. Si deve muovere la Juve, ma non è facile rinforzarla».«Se cerchi un buon centravanti lo trovi, da Cavani a Scamacca. La vecchia Juve farebbe presto, questa non so. Non credo abbia grandi difficoltà finanziarie, ma acquistare a gennaio significa essere in ritardo. Ci sono equilibri già costituiti, il rischio di scompaginarli è alto. Io credo che Morata e Kean sono già una bella coppia di attaccanti, poi hai Dybala e Chiesa. Insomma gli attaccanti ce li hai, vuol dire che stanno male insieme e questo è un problema anche più serio».«Mi aspetto un mercato in cui si muoveranno le piccole, cioè le grandi città che devono salvarsi, Cagliari e Genoa per prime. Il mercato di gennaio storicamente non porta mai grandi novità e grandi colpi, penso all'anno scorso. Strootman al Genoa, Llorente all’Udinese, Pellè al Parma. La verità è che io sento parlare di soldi che non vedo. In questo momento ci sono sei squadre con il mercato bloccato. La squadra con la liquidità migliore è la Fiorentina. Gli americani, che ormai sono la maggioranza, hanno confermato di non essere arabi, cioè gestiscono oculatamente le loro squadre anche se hanno patrimoni miliardari spendono poco, e questo con l'obiettivo di avere una società stabile, che è il modo migliore per durare nel tempo».«Non c'è più differenza tra grandi società e grandi campioni. I campioni sono grandi-aziende. Nel giocatore c'è molta più forza individuale. Diciamo che Lukaku non eccelle nella comunicazione, non mi sembra particolarmente bravo a gestirla. La definirei eccentricità nella comunicazione: non puoi prendere lo stipendio e dire che rimpiangi l’Inter e vuoi tornare. Ma se la mettiamo da un punto di vista sentimentale, lui vuole tornare a casa dopo aver tradito. Insomma, così non va».«Lukaku non c'entra nulla con il gioco di Tuchel, ma direi di più: il calcio inglese non gli si addice».«Certo, ma all'Inter abbiamo visto il miglior Lukaku, quello più prolifico. In Inghilterra - con tanti giocatori che portano avanti la palla - diventa tutto molto più difficile. E poi c'è un problema di relazioni anche all'interno dello spogliatoio, credo che anche i compagni di squadra l’abbiano scaricato. Credo che andrà via da Londra, è difficile pensare che possa rimanere».«Diciamo che non mi stupirei se dovesse venire in Italia».«Sinceramente non lo so. Leggo di un possibile prestito alla Fiorentina, con il Chelsea che prenderebbe Vlahovic: è una suggestione, complicata, ma rimane una suggestione».«Il Paese non si ferma, credo che la Serie A - a differenza di B e C - vada avanti, seppure con 58 contagiati gioca, e sono tanti davvero. Qualche domanda su una possibile pausa di un paio di settimane me la farei, ma non sono esperto quindi qui mi fermo».