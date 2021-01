"Sono successe più cose, tra cui i cambi sbagliati di Conte, certo. L'Inter dopo il gol si è piazzata dentro la propria area. E’ un atteggiamento sbagliato. La verità è che una grande squadra può anche stare venti minuti a difendersi senza prendere gol, ma ormai non è più così, stiamo vivendo un calcio troppo vulnerabile"."Allora, se togli Hakimi dai un segnale alla squadra. Ed è sbagliato. Ma al di là di questo mi sta anche bene, cerchi di gestire il finale di partita e non prendi gol. Ma la Roma ha tirato dieci volte in porta, l’Inter non ha opposto resistenza, allora così no che non va"."Sì, è vero, raramente ho visto la Juve dominata come lo è stato con il Sassuolo. Da Locatelli a Ferrari a Traorè, ci sono davvero nel Sassuolo dei giocatori molto interessanti. Ma la Juve, se le lasci due metri, ti fa gol. E’ questo che la tiene aggrappata all'alta classifica. E’ per questo che siamo tutti qui a dire che c'è bisogno che arrivi la Juve"."Cristiano Ronaldo è grigio da due partite, Chiesa è capitato in una giornata oscura. Contro il Sassuolo Kulusevski ha dato il meglio di sé, con giocate che hanno determinato il risultato. Ho detto in passato che somiglia al primo Ibrahimovic, anche se il giovane Ibra era più magro. Kulusevski è più strutturato, più grosso, ha fatto molta palestra"."Moltissimo. Leao mi piace davvero molto, ha un’eleganza imbarazzante per gli avversari. E dico imbarazzante perché è un'eleganza che non è conosciuta, Leao ha movimenti che non sono usuali, mette in imbarazzo il difensore. Ha una grazia rara, è molto femminile quando si muove"."Secondo me è più un esterno d'attacco, ma può fare anche il centravanti puro. E con Ibra certo che può giocare in coppia"."Se guardi l’azione del primo gol del Milan, quella è un'azione che non c’è stata in tutta la domenica, perché lì dentro c’è tutta la grazia del Milan che coinvolge tre giocatori. Grazia e leggerezza. E consapevolezza. Anche la Roma ha bellezza, basta guardare il primo gol con l'Inter, ma quella è una bellezza classica, il Milan ha invece più grazia, più diversità".