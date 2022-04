«Mi è sembrato che il Napoli non avesse la personalità per cercare di vincere il titolo. Aveva la qualità, ma non la personalità. E se ripensiamo alle parole di Spalletti, lui l’aveva detto a più riprese. Anche quando perse contro la Fiorentina disse che i suoi giocatori non avevano capito il momento storico. Era vero. Spalletti ha sempre battuto il tasto della mancata personalità».«Sì, la verità è che Mourinho recupera tante partite alla fine perché fa dei cambi travolgenti. Contro il Napoli aveva in campo sei giocatori d’attacco. Crea volutamente disordine e spinta, questo ha portato a risalire la china di certe partite che si erano messe male. Più che di grinta - certo c’entra anche quella - parlerei di mosse di Mourinho. Sono quelle che stravolgono le gare».«La sua cifra esistenziale è la polemica. Di polemica lui si alimenta».«Allegri avrebbe potuto fare di più. Sia chiaro: è un grande allenatore, ma lo vedo molto più calmo rispetto al passato. E lo vedo anche un po’ più solo dentro una Juve che è cambiata. Nedved non è mai stato amico suo, Agnelli si è sentito meno. Ho l’impressione che la Juve sia una società in grande evoluzione e quindi in una discreta difficoltà da transito generazionale. E’ in una fase di passaggio anche Allegri: in campo la parola che dice di più è: “Calma”. E questo va sempre bene, per carità. Poi si sfoga, si toglie la giacca, urla. Sono piccole contraddizioni di un allenatore che deve ritrovare un equilibrio».«Questo è un campionato chiaramente sottomisura. Ma lo è partendo dalla testa della classifica per arrivare fino alle ultime. Stiamo giocando un calcio modesto che produce gli stessi risultati. Le grandi squadre non sono grandi squadre e le piccole sono un po’ più piccole del solito. Basta guardare la zona retrocessione. Venezia e Cagliari hanno 22 punti, quest’anno ci sarà una quota tra le più basse degli ultimi campionati».«Mi sembra che ci arrivi meglio l’Inter. Il calcio è una questione più semplice di quella che crediamo. Conta la facilità con cui fai gol. Sento dire: però il Milan non prende più gol. Bene, ma non basta. Banalmente: l’Inter dentro una partita ha più probabilità di fare gol, quindi va data favorita».