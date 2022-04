Allo stadio Maradona hanno gettato alle ortiche cinque punti su sei contro Fiorentina e Roma dando così spazio a chi sta su di godere. Meno male che chi sta più giù sta sprecando ugualmente, altrimenti si faceva dura anche per la zona Champions. La Juventus se l'è cavata con il Bologna allo Stadium. Mentre l'Atalanta rischia di non andare neanche in Europa League. Alla fine dei contiÈ convinto il portoghese che l'associazione dei fischietti tuteli solo le prime in classifica e non lui. Il tecnico romanista ha accusato duramente Di Bello. Reo di non avergli concesso un rigore che non c'era e di non aver dato il doppio giallo a Zanoli. Ha dimenticato, però, cheChe nei suoi tre tackle consecutivi ha sempre preso la palla. Massimo rispetto per la "leggenda" del calcio e dei suoi dodici risultati utili consecutivi, ma sta scocciando tutti con la solita solfa., ma alla fine è uscito solo un rosso al secondo portiere che voleva che si rivedesse l'azione dell'uscita di Meret su Zaniolo. Adesso anche le pulci hanno la tosse. Ma d'altronde, avendo un allenatore che fa questo di mestiere cosa ti vuoi aspettare.Il polacco è diventato un fantasma e sul gol di El Shaarawy si è addormentato permettendo ai romanisti di far passare il pallone da destra a sinistra senza che nessuno intervenisse. È in panne l'ex Empoli e senza il suo apporto la qualità del Napoli è diminuita tantissimo. Spalletti sta cercando di recuperarlo, ma non sarà facile fino al 22 maggio.