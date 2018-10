Il Napoli che insegue la Juve. Illusione o possibilità concreta? La disordinata differenza dell'Inter, gli equilibri del Milan e il derby che arriva dopo la sosta per emettere una prima sentenza. E poi: il lato buio di CR7, Dybala e le sue ombre, l'occasione Pogba, il coraggio controtendenza del ct Mancini. Di questo e di molto altro - grazie anche agli stimoli e alle domande dei nostri lettori - noi di «100° Minuto» ne parliamo con Mario Sconcerti.«Non lo so cosa si pensa a Napoli. Alcuni sono soddisfatti, altri guardano il -6 dalla Juve, altri ancora rimproverano alla società di non fare abbastanza: ci sono sentimenti contrastanti».«Un anno fa all’8ª giornata il Napoli era a +5 dalla Juve ed è finita come sappiamo. Non c’è dubbio che la Juve sia molto forte, ma molto; e se continua così non è fermabile. Ma Ancelotti sta facendo un lavoro egregio, questo è fuori di dubbio. La vera sorpresa è l’Inter a -8 dalla Juventus».«Perché pur avendo vinto quattro partite di fila, e non senza fatica, la distanza è la stessa di venti giorni fa: 8 punti. All’inizio l’Inter ha perso troppi punti in poco tempo, questo è il problema».«L’Inter non è una squadra di grande qualità di gioco e non lo sarà nemmeno a breve. O è troppo lenta o quando va veloce diventa disordinata. La sua forza è che ha molti giocatori decisivi, da Perisic a Politano, da Icardi a Lautaro, da Keita a Nainggolan, e vince le partite di default, ma è una forza che vale contro avversari di un certo tipo. Nel derby vedremo se questo farà ancora la differenza».«Sì, il Milan ha un equilibrio suo. E lasciami dire che era un anno e mezzo che non vedevo un Higuain così agile e sveglio, lo trovo anche dimagrito. La verità è che con un Higuain così rimetti a posto le cose e i piccoli limiti dei compagni non si vedono più».«Alla Juve io dico: con Pogba da una parte e Matuidi dall’altra puoi reggere quattro attaccanti e fare il gioco che vuoi».«Non può essere un caso. Dybala vuole affermarsi, questo è positivo. Ma la Juve non lo considera un leader, lo dimostra il fatto che ha preso giocatori simili - da Bernardeschi a Douglas Costa - che contribuiscono ad emarginarlo».Ti chiediamo una riflessione sul caso Cristiano Ronaldo e il presunto stupro.«Credo che in questo momento sia giusto non avere opinioni. La situazione è molto delicata, ma noi - noi giornalisti che abbiamo il dovere di giudicare - ne sappiamo davvero poco. Cosa giudico? Che lo stupro sia una brutta cosa è chiaro, ma non lo sappiamo se Cristiano l’abbia davvero commesso».«Il Chievo mi sembra già rassegnato, non è storicamente il Chievo che conosciamo. Tutta la vicenda della penalizzazione l’ha fiaccato. Il Frosinone - e lo dico da amico dei frusinati che conosco bene e frequento - non è attrezzato per la serie A. La terza candidata alla retrocessione non riesco a trovarla. L’Empoli gioca bene, forse addirittura troppo bene. L’Udinese è una squadra solida, che sa come non si retrocede, gioca dieci uomini dietro la linea della palla, sulle altre - Bologna, Cagliari, Spal - forse è meglio aspettare. La sorpresa è l’Atalanta, buona squadra di grande organizzazione: il fatto che sia quart’ultima dimostra che si gioca un po’ meglio, anche se la differenza con la fascia alta è davvero tanta…».«Se lo conosco, e un po’ lo conosco, credo lo faccia apposta. E’ un po’ come se dicesse ai suoi: io vi do una chance, giocatevela. Sai, il nostro problema di base è che nessuno prova più a fare le cose difficili. Il dogma del calcio moderno è «Mettere il pallone in sicurezza». Mancini va per un’altra strada. Ci prova, almeno. E comunque autorizza i suoi giocatori a farlo».