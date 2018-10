Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno del momento della Fiorentina. Focus su Marko Pjaca, attaccante arrivato in prestito dalla Juventus che non ha brillato in questo inizio di stagione: "Lui ha avuto un lungo secondo anno improduttivo dopo l’infortunio, ovvero quello in Germania. Credo che quella stagione l’abbia spaventato più dell’infortunio stesso. Lui è un giocatore che cerca l’uomo, qui è meno facile del previsto e soprattutto è abbastanza conosciuto. Io continuo a crederci molto, certo se dovesse fallire Pjaca fallirebbero il 30-40% delle nostre possibilità in attacco”.