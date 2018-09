Parlando a RMC Sport, Mario Sconcerti ha commentato il momento del calcio italiano: "Penso che siamo destinati a un campionato senza anti-Juve. Al netto del rendimento di Cristiano Ronaldo, la squadra bianconera è troppo più forte. Le altre non sono alla sua altezza. Non parlo di Napoli e Inter, l’unica che cresce, o della rinnovata Roma, ma di tutto il campionato. La Juventus ha già nette 25 vittorie su 38 partite proprio per superiorità naturale. Questo non la mette al sicuro da problemi europei, ma in Italia non ci sono concorrenti”.