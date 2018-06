"Non dobbiamo prendere come riferimento l'ultimo campionato, anche la Juve cambierà tanto". Così Mario Sconcerti a RMC Sport sul destino dei bianconeri: "Dovrà tornare ad essere importante anche il valore degli avversari, secondo me, perché anche nell'ultima stagione oltre a Juve e Napoli si è visto molto poco. I bianconeri dovranno fare mercato, da quello che so come prossimo obiettivo stanno lavorando su due terzini e dovremo vedere come sarà Emre Can".