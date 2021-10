I tifosi della Roma non hanno mandato giù la clamorosa sconfitta per 1-6 contro il Bodo/Glimt in Conference League. In particolare quelle 400 persone che sono andate fino in Norvegia per sostenere la squadra di Mourinho. Pensavano di vedere una gara diversa, ma hanno assistito a una disfatta senza precedenti contestando la squadra per la brutta sconfitta: mai l'allenatore portoghese aveva subito sei gol in una partita in tutta la sua carriera.



LE SCUSE - Al fischio finale, i giocatori della Roma con capitan Pellegrini in testa sono andati sotto il settore ospiti dedicato ai tifosi giallorossi per scusarsi della prestazione.