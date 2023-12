Una storica semifinale di Champions League, perché conquistata a 16 anni di distanza dall’ultima e perché disputata contro i rivali cittadini dell’Inter, non può cancellaresubiti dalla formazione rossonera nell’anno solare,- Un dato che fa impressione e accompagnato da un altro altrettanto allarmante: prendendo in considerazione soltanto le 10 sconfitte in Serie A,trasmessa negli ultimi 11 mesi dagli uomini di Pioli e individuare la ragione di questo rendimento nelle prestazioni dei soli difensori coglie soltanto una parte del problema.Nemmeno la presenza tra i pali di un fenomeno assoluto come Mike Maignan, provvidenziale a più riprese anche nell’evitare che certe sconfitte assumessero proporzioni più eclatanti, può tornare utile se è la fase di non possesso nel suo complesso ad essere gravemente deficitaria. Evidenziata in maniera particolare oggi dall’assenza per infortunio di quasi tutti i centrali a disposizione nell’organico, ad eccezione di Tomori, ma che- Una squadra sfilacciata e costretta sovente a correre all’indietro per colmare gli enormi spazi concessi alle proprie spalle daIl Milan si concede a sistematiche ripartenze che, quando la condizione psico-fisica è lontana da quella ottimale, espone eccessivamente la linea difensiva ad uno contro uno che risaltano la mancanza di calciatori - tolto Tomori - disposti e capaci a confrontarsi in questo tipo di duelli. E che ha presentato sin qui anche un conto salato in termini di espulsioni - ben 5 - che sono quasi tutte figlie delle infilate prese con eccessiva facilità dalla squadra di Pioli.: due espressioni, seppur con qualità individuali e proposte di calcio molto differenti, di come questo sia ancora un gioco di squadra nella quale l’organizzazione sia fondamentale per valorizzare le doti dei singoli.- Un dato quello delle reti subite peraltro in linea col comportamento della squadra rossonera anche nelle ultime stagioni: in quella scorsa, dopo 15 partite il Milan aveva lasciato sul piatto altrettanti gol(in parte giustificati dall’assenza prolungata di Maignan e dal rendimento non sempre all’altezza di Tatarusanu),pur trovandosi in una posizione di classifica decisamente migliore, galleggiando costantemente tra il primo ed il secondo posto.e chiusa alle spalle dell’Inter di Conte con tanto di ritorno in Champions dopo una lunga assenza,alle squadre avversarie.- Quella che ai più può apparire come una naturale conseguenza del rischio calcolato di praticare un gioco molto offensivo e dispendioso, che fino al maggio del 2022 aveva tuttavia prodotto più benefici che malus, arrivati al quarto anno sotto la gestione dell’allenatore emiliano non aver corretto questo atavico difetto diventa un’aggravante. Alla qualedi gennaio. Moncada e D’Ottavio hanno avviato in tal senso, che ha il vantaggio di conoscere la piazza ed il sistema di gioco ma che in rossonero è sempre stato una seconda scelta. La doppia prolungata assenza di Kalulu e Thiaw sta spingendo la dirigenza rossonera a fare, per il quale va convinto l’Arsenal ad accettare una cessione in prestito con diritto di riscatto ad un anno dal suo acquisto dallo Spezia per 25 milioni di euro.