Primi provvedimenti da parte della Questura di Milano in seguito agli scontri avvenuti il 26 dicembre scorso in occasione della sfida tra Inter e Napoli, in cui ha perso la vita Daniele Belardinelli, 39enne ultrà del Varese. Attraverso una nota, il Questore Marcello Cardona ha comunicato di aver emesso sette provvedimenti 'Daspo' a carico di altrettanti ultras dell'Inter.



INDAGINI - Il provvedimento riguarda persone di età compresa tra i 18 e i 48, tutti italiani, di cui sei su sette con numerosi precedenti penali alle spalle e cinque con a carico già altri Daspo; solo uno di loro - di 21 anni - è incensurato. Il provvedimento è esteso alle competizioni calcistiche internazionali. Attraverso le indagini, gli inquirenti hanno individuato per ora nove assalitori, di cui tre sono stati subito arrestati.