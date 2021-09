Tensione a Firenze. Prima della sfida tra la Fiorentina e l'Inter, vinta in rimonta dalla squadra di Inzaghi, sono andati in scena scontri tra i tifosi delle due formazioni nelle vicinanze dello stadio Artemio Franchi, all'altezza di Piazza Alberti. Spranghe, bastoni, fumogeni e bidoni dell'immondizia usati nei tafferugli, come si vede in un video che circola sui social. La scena è stata in parte ripresa anche da telecamere, ora è al vaglio degli investigatori. La Questura indaga sull'accaduto e arrivano i primi provvedimenti



SCATTANO LE DENUNCE - Poco dopo gli scontri, a circa un'ora dal match, la Digos ha fermato e controllato alcune auto con a bordo 18 tifosi dell'Inter ha trovato mazze di ferro, gomma e legno e fumogeni utilizzati negli scontri antecedenti: i tifosi sono stati denunciati, l'accusa per i sostenitori nerazzurri è di possesso di oggetti atti a offendere in occasione di manifestazioni sportive e sono in arrivo provvedimenti di Daspo fino a 10 anni. Dei 18 tifosi, tutti originari della Lombardia, 13 son già noti alle forze dell'ordine e di questi 6 per reati specifici in ambito sportivo. Le forze dell'ordine hanno identificato anche 12 persone residenti nel fiorentino, la loro posizione è al vaglio della Questura.