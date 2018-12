Nove arrestati e tanta paura nel pomeriggio di ieri a Torino in vista del Derby della Mole, all'esterno dello stadio Olimpico Grande Torino. La tifoseria granata è infatti venuta a contatto con quella della Juventus in piazza San Gabriele da Gorizia. I sostenitori delle due squadre hanno dato vita a una rissa con tanto di lancio di oggetti che ha portato a 9 arresti e un'indagine per rissa che potrebbe portare a un possibile Daspo per gli ultrà coinvolti.



FERMATO UN POLIZIOTTO FRANCESE - Secondo quanto riportato da Tuttosport tra i fermati dalle forze dell'ordine italiane c'è anche un esponente della polizia francese. Durante i controlli è stato fermato dagli inquirenti un poliziotto francese appartenente però al gurppo di tifosi organizzati Drughi d’Oltralpe che, con altri 7 tifosi, stava lanciando alcuni petardi all’esterno dello stadio Grande Torino.