"È sempre per me doloroso sentire queste notizie. Come posso stare zitta?". All'indomani degli scontri tra ultras di Roma e Napoli in un autogrill sull'autostrada A1, a prendere parola è Marisa Grasso, vedova dell'ispettore Filippo Raciti, ucciso nel 2007 durante gli scontri al Massimino in Catania-Palermo. Marisa Grasso commenta a La Presse: "A breve saranno 16 anni dalla morte di mio marito Filippo. È una situazione molto grave, il Governo dovrebbe dare delle risposte immediate. Non si può piegare una intera nazione a questo linguaggio stupido e violento dietro il mondo del calcio, non possiamo essere sempre vittime. Non si può accettare".