"Sono in corso accertamenti di attribuzione delle responsabilità,. Quello che ci muove è la tutela generale dell'ordine pubblico e l'attribuzione specifica di responsabilità". E' quanto ha dettoin riferimento agli scontri tradi domenica 8 gennaio. Il ministro dell'Interno parlato al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza, da lui presieduto a Firenze: ". Probabilmente sarà fatta una valutazione. Mi riservo di vedere i risultati del lavoro del comitato di analisi, ma non escludo provvedimenti. Ci sono in corso accertamenti per verificare le responsabilità".