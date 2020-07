Asamoah è stato motivo di attrito tra Conte e la società. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il ghanese lascerà i nerazzurri a fine stagione.



“Conte non era a conoscenza, a inizio anno, dei problemi fisici del ghanese, scoprendoli solo strada facendo. L’esterno lascerà l’Inter, nonostante un contratto in essere fino al 2021”.