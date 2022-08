C'era attesa per capire le conseguenze dell'accesa discussione avvenuta nell'ultimo turno di campionato tra Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea e Antonio Conte, tecnico del Tottenham. I due allenatori erano quasi venuti alle mani al termine del derby di Londra, concluso 2-2. Già nel corso della partita i due allenatori avevano discusso animatamente a causa dell'esultanza dell'ex tecnico dell'Inter, ritenuta eccessiva da Tuchel.



LE DECISIONI - Per Conte solo una multa da 15mila sterline mentre quella dell'allenatore dei Blues è di 35mila. In più, Tuchel sarà costretto a saltare la prossima sfida contro il Leeds. Conte invece sarà regolarmente in panchina contro il Wolverhampton.