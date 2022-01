La Lega Serie A avrà tempo fino al 15 febbraio per adeguare il proprio statuto ai principi informatori stabiliti dal Consiglio federale della FIGC lo scorso novembre: altrimenti la Federazione procederà con il commissariamento. Lo ha assicurato il presidente federale, Gabriele Gravina, in una risposta inviata a Luigi De Siervo, ad della Lega, che chiedeva una proroga fino a quella data per consentire alle società di trovare un accordo sul tema. Lo riporta Calcioefinanza.it.