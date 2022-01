È a quattro punti di distanza dalla capolista Inter, ma in un'altra speciale classifica è il Milan a battere i nerazzurri. La curiosità statistica arriva da Calcio.com su elaborazione dei dati forniti da Kama.Sport. In particolare, i rossoneri sono la squadra che conta il maggior numeri di recuperi palla veloci nella metà campo avversaria, dopo averla persa. Pioli e i suoi guidano la graduatoria di Serie A del maggiore indice di "riaggressione alta": la media di palloni immediatamente recuperati in zona offensiva (entro 5 secondi o 3 passaggi avversari) è di 4,55 a partita, di poco avanti sull'Inter, seconda a 4,48. Terzo posto a sorpresa per lo Spezia (3,91), con l'Atalanta quarta a 3,81. Più indietro invece le altre big: Juventus, Roma, Lazio e Napoli hanno tutte una media di poco superiore a 3. A livello europeo spiccano invece le prestazioni delle squadre di Premier League: Liverpool, Chelsea e Manchester City si piazzano tra 4,4 e 5,4 palle subito recuperate nella metà campo avversaria. A livello assoluto invece, il Bayern Monaco è primo a 5,84, mentre il Psg (3,3) si piazza solo al tredicesimo posto nella Ligue 1.